【財經評論】全球股市錢作怪　水能載舟能覆舟

近日環球股市牛氣沖天，先是美股三大指數紛紛破頂，繼而是資金有重投新興市場迹象。歸根究柢，全球央行減息放水救經濟，資金氾濫，紛紛流入股市，藉各種利好消息炒作搵銀過年。須知水能載舟亦能覆舟，謹記在缺乏經濟基礎支持下的升市，終要回歸基本步！

美股高處未算高，除了經濟衰退之憂慮減退外，聯儲局近期連番減息，亦帶來了支持。另一方面，一直困擾全球股市的中美貿易戰，近期有緩和迹象。中美正制訂中期貿易協議，預計年底前可以落實簽署。昨日傳來中美協議的重要條件之一，乃雙方同意分階段取消加徵關稅，並全面取消在華外資銀行、證券公司、基金管理公司等金融機構業務範圍限制。美國終於獲得全面進入中國金融業領域的機會，而明年大選前亦有望迎來更多有利經濟的消息出台。圍繞全球經濟的不明朗因素正在撥開雲霧，難怪美股出現超強走勢，中、港股市氣氛亦為之振奮。

不知不覺間，恒指已由10月初低位累積回升逾2,300點。相信在中資股的帶動下，港股會繼續水漲船高，反覆向上。此外，亦有外資大行闊別香港的窩輪市場逾十年後，捲土重來，或許對後市有所啟示。另一方面，中國股市回穩，人民幣亦連日轉強，足證市場信心漸復。可以預見，由寬鬆貨幣政策引發的資金氾濫，促使投資者放下悲觀情緒，投入資本市場淘金過年。

到底各地央行新一輪減息放水潮，能否挽救全球經濟，免陷衰退危機，仍要等着瞧。資金推動的升市，實毋須太多理由，但其特點是不能持久。情況猶如今年首季，港股急速上升五千點一樣，經濟表現的不配合，股市終歸難敵地心吸力而向下修正。

中國開放金融市場，對外資而言是機會，可對競爭力不足的國企而言，壟斷地位將備受考驗。明年美國總統大選前，美國針對中國金融和科技業的舉措只怕也是沒完沒了。更甚的是，香港政局尚未穩定、社會撕裂、人心失和，百廢待興，持續下去，不但人財兩失，亦無法把握區內市場開放的發展機遇，若經濟死結解不開，炒高股樓，只會益了走資客高位套現。

股市升跌總有時，正如股神巴菲特所言，潮水一退，便知誰沒穿泳褲！投資者趁勢入市跟炒無可厚非，但要謹記，資產價格沒可能長期與經濟脫軌，若未來數月社會問題未解決，經濟無實質起色，就要知所進退，切忌貪勝不知輸！

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