「蛇吞象」收購開價！傳Xerox擬每股22美元收購HP

「蛇吞象」收購行動繼續！外國傳媒引述消息報道，美國辦公設備巨頭施樂(Xerox)開價，擬以每股22美元，收購印表機與電腦公司惠普(HP)。

其中，77%以現金支付，23%透過發行股票支付，即現金每股17美元，加上每股HP可獲0.137股Xerox。如果這項交易被接受，預計將產生約20億美元的成本協同效應，並導致HP持股人擁有Xerox約48%股權。

HP上月宣布，將在2022財政年度完結前，裁員7,000至9,000人，為重組計劃的一部分。由Xerox市值僅80億美元左右，而HP則達290億美元，故被市場視為「蛇吞象」收購。

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