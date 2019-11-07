夜市UPDATES：美股三大指數破頂　港夜期近27900點

受益於貿談局勢向好，美股三大指數同創新高，道指曾飆逾200點，目前報27,686點，升194點或0.71%；標指報3,092點，升15點或0.50%；納指報8,468點，升57點或0.68%。港股期指夜市報27,880點，升53點，高水33點。

美國10年期國債孳息率升至9月中以來最高，一度見1.895厘；30年期債息亦高見2.36厘，這反映市場避險情緒驟降，認定今次中美真的言和。

股市破頂同樣受經濟數據向好帶動，美國上周首次申領失業救濟人數減少8,000人，至21.1萬人，少過市場預期的21.5萬人，但這同時打擊聯儲12月減息預期。

紐約聯儲銀行行長威廉姆斯表示，聯儲自7月以來的三次減息使美國經濟能更好地抵禦潛在風險。此外芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯認為，美國經濟狀況良好，但在決定未來利率走勢時通脹路徑將至關重要。

英國央行維持基準利率0.75厘及量寬規模4,350億英鎊不變，但有兩名意外提出反對的官員要求減息，英國未來減息預期升溫，英鎊插0.29%至1.282。歐股尾市向好，英股升0.41%；德股升0.76%；法股升0.27%。

【22:30】中美兩國有望撤銷關稅，美股開市早段顯著做好，三大指數齊創新高，道指漲173點，至27,666點；納指漲54點，至8,464點；標指漲12點，至3,089點。

晶片商高通上季純利和收入雙雙好過預期，預期今季收入介乎44億至52億美元，中位數高於市場預期，反映5G技術或刺激智能手機需求。高通股價早段漲6.52%至90.15美元。

有報道指，美國珠寶首飾公司Tiffany要求全球最大奢侈品集團LVMH提高收早前提出的145億美元收購價。Tiffany股價早段升0.45%至125.25美元。

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