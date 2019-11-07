鱷王警告：無法再複製2008年式救市　大家睇路

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、因回報跑贏「國際大鱷」索羅斯，而被市場冠以「鱷王」之稱的達利奧(Ray Dalio)警告：「全球每一角落的金融市場似乎愈來愈變得不理性、不可持續，一旦出事，已不能再複製2008年般的救市，因為已經谷無可谷，這就是為甚麼我認為世界正在發生巨大的模式轉變的原因。」他列出3點要注意的地方：

【1、免費的錢】

全球央行正嘗試盡全力刺激經濟，這不是甚麼秘密，但就算如此力谷，到目前為止，也看不到經濟大幅增長及通脹升溫，「原因是這些錢是被投資者利用，而不是用來推動經濟增長及通脹升溫，投資者想投資多於花費。就是因為這種力量，令金融資產價格升完又升，透支了未來回報，因經濟及通脹依然呆滯。」

簡而言之，央行們提供的刺激行動，只是將資金推向資產，而非實體經濟，未來將會十分大鑊。

【2、巨額赤字】

他說：「與此同時，政府存在龐大的赤字，而且幾乎肯定是穩步增長，即債務只會愈滾愈大，使利率不能提高，否則一定爆煲。不過，只要通脹突然來臨，利率被迫上調的話，將對金融市場及經濟帶來災難性惡果，因為全球貸款槓桿實在太高。」

他強調，隨着赤字上升，已開始看到「骨牌效應」，但全球政府無意減債，尤其是擁有儲備貨幣地位的國家更瘋狂，例如美國、歐元區，以及日本，即美元、歐元，以及日圓。

【3、退休金及醫療保健負擔】

他表示，終極的大問題是人口老化，令政府負擔有增無減！他說：「與此同時，退休金及醫療保健負擔開支將逐步增加，但各國政府似乎沒有足夠的金錢應付，令退休基金需要尋求每年7%左右的回報。不過，以目前狀況而言，7%回報似乎更像是白日夢，不是現實。」

總結來說，就是「未來10年恐怕會好得人驚」，達利奧呼籲投資者要謹慎。

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