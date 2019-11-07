【餐飲寒冬】香港「豚王」營運商賞之味上季蝕492萬

集團表示，收入下跌主要由於自2019年6月起出現的社會事件，削弱客戶消費意欲，以及導致部分餐廳臨時改變或縮短營業時間，尤其在周末期間，令顧客數量顯著下跌。此外，由於市場的競爭激烈，及2019年上半年爆發非洲豬瘟，引起客戶對豬肉製品及相關食品安全的關注，均對集團業務構成挑戰。

管理層預期，集團於2019年下半年的經營環境將更具困難及挑戰。為此，管理層持續關注整體市場及社會環境發展，並積極與業務夥伴磋商以尋求可行的措施。

集團亦意識到電子商務的快速發展，以及食品及飲料快遞服務的需求不斷增長，於2019年9月下旬開始，在中國與第三方網上快遞平台合作，以協助集團進一步滲透市場並把握餐飲行業外賣需求的增長。集團計劃在香港的策略性地點開設分店以擴展餐廳網絡，運用更優越的地理覆蓋範圍，並可能引入新的日本拉麵品牌，以及開拓中國的送餐服務市場。

－－－－－－