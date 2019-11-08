太古今年8月發表中期報告時，曾提到對業務前景看法，當時指國泰下半年業績一般較上半年佳。

不過，太古據最新評估，香港示威活動繼續令國泰旅客量減少，及對機位預訂情況構成不利影響，故不再預期國泰下半年業績會優於上半年。

集團對業務前景最新檢討，亦包括其他方面。其中，貿易及實業部門方面，太古資源零售點的銷量繼續受香港示威活動影響，並預期沁園食品將錄更大虧損。地產部門同樣因示威活動持續，旗下商場的零售銷售額繼續受影響，集團已向一些零售租戶提供租金優惠。

至於其離岸業，雖出現若干復甦迹象，但未達先前預期，現時更對其前景不太樂觀。由於離岸業的前景對太古海洋開發集團船隊的價值有重要影響，因此已就有關船隊的帳面值進行檢討。經檢討後，公司2019年的綜合溢利預期會計入現時估計約21.2億元的減值支出。

此外，太古亦預期就港機(美洲)客艙設計整裝方案業務及沁園食品業務計入現時估計約4.4億元減值支出，主要是有關計入綜合財務狀況表中商譽。

證券分析員譚朗蔚表示，地產投資和航空業務對太古貢獻較多，其變化影響着財務表現，然而上述兩個行業現時都陰霾未清，勢拖累公司業績。其中社會動盪下，加上多國對香港發出旅遊警示，故料國泰業務難以看好。

太古股價周四收報76.6元。譚氏認為，其現價仍未脫離長期股價的底部，相信短期內會回落至73元水平，並跑輸大市，投資者應該趁高位走貨。

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪指，太古受本地和外圍困擾，難言何時好轉。其中香港社會動盪令寫字樓和商場收租業務變得艱難。

另外，國泰因貿戰而導致環球經濟放緩影響，料未來客運、貨運都難以回升。沈氏指，上述兩因素非公司可控制，且估計不到會持續多久，都令股價受壓，若股市氣氛轉差，太古股價下跌幅度或較大。

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