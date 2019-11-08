永利澳門上季純利挫53%
2019年11月08日 00:09
東網電視更多新聞短片
永利澳門第三季純利表現差過市場預期。
永利澳門(01128)公布截至本年九月底止第三季業績，根據國際財務報告準則，三個月經營收益總額按年顯著下跌逾一成八至10.72億美元，純利更按年大瀉53.58%至1.03億美元(約8億港元)，表現遜市場預期。該公司股價昨日最多逆市挫3.16%，全日收跌近1%至17.54元。
根據業績報告，經調整後的物業除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)減少26%至3.01億美元，主要是由於貴賓轉碼數及貴賓賭枱贏額減少所致。其中，公司位於路氹最新的娛樂場永利皇宮貴賓轉碼數和貴賓賭枱贏額分別按年跌32.3%和36.5%。位於澳門半島的娛樂場永利澳門，上述同樣兩個項目亦分別大跌逾四成。
大和發表研究報告，將永利投資評級由「跑贏大市」降至「持有」，目標價18元，較普遍分析員給予的目標價20.2元低。
此外，銀河娛樂(00027)發布截至9月底止的主要業務表現指標，淨收益總額按年跌約2.19%至127.1億元。經調整EBITDA升6%至41.12億元。博彩收益總額跌9.5%至143.29億元。其中，貴賓業務的轉碼數和相關博彩收益按年分別跌38.07%和25.97%。該公司股價昨收報55.3元，無升跌。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻clic入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。