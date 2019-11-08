永利澳門上季純利挫53%

根據業績報告，經調整後的物業除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)減少26%至3.01億美元，主要是由於貴賓轉碼數及貴賓賭枱贏額減少所致。其中，公司位於路氹最新的娛樂場永利皇宮貴賓轉碼數和貴賓賭枱贏額分別按年跌32.3%和36.5%。位於澳門半島的娛樂場永利澳門，上述同樣兩個項目亦分別大跌逾四成。

大和發表研究報告，將永利投資評級由「跑贏大市」降至「持有」，目標價18元，較普遍分析員給予的目標價20.2元低。

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