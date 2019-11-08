東方日報B2：大摩下周發輪　十年首次

多家大行趁市淡密謀搶佔香港輪證(窩輪及牛熊證)市場。據彭博報道，久違本地窩輪交易十年的美資行摩根士丹利捲土重來，下周發行9隻窩輪，而市傳國泰君安和花旗亦籌備加入衍生產品戰團。證券界指，上市輪證一年交投逾5萬億元，發行業務利潤雖微薄，但若券商能攫取足夠市場份額，對業務必定有幫助。

與此同時，市場消息指，國泰君安已取得所需的監管機構牌照，隨時可在港發行輪證。至於曾在香港出輪的花旗亦有意重投市場，正待監管機構重新審批牌照。

香港輪證市場常有發行商加入和淡出，例如曾在香港發行窩輪的巴克萊、渣打、德銀、美銀美林、荷合、蘇皇、大和等均先後退出，部分大行淡出的理由是監管成本增加，以及盈利下跌等風險。不過，近年亦有新發行商如海通國際、瑞萬通博等參戰。

就新發行商加入市場，瑞萬通博香港上市產品銷售部主管翁世權認為是好事，新發行商加入後要突圍而出便要有新賣點，例如該行重新推出N類牛熊證(其特點是收回價等於行使價)吸客。再者，窩輪是針對散戶的市場，需要發行商花較多工夫教育投資者，若多些發行商參與推廣是好事。

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威表示，過去十多年有不同發行商進出市場，隨着輪證市場健康發展，發行商增加有利投資者多些選擇。另業界和監管機構可研究開拓不同類型產品，滿足投資者需求。

現時港股市況一般，為何仍有發行商加入競爭？周國威認為發行商除了看市場環境，亦視乎它們對後市的看法，如趁市況淡靜時較易請人，相對市旺時競爭較小，可見發行商趁市況淡靜加入未必是壞的時機。他料第四季餘下時間偏向樂觀，因不少拖累大市的負面因素已反映。

事實上，亞洲股票衍生工具受追捧，對投資港股衍生產品的需求更是強勁，近年輪證成交佔港股成交維持較穩定比例。港交所資料顯示，今年首三季輪證日均成交額約197億元，佔大市成交比例21.7%；去年全年輪證日均成交額約232億元，佔大市成交比例21.6%，若以交易日計算，去年輪證成交達5.7萬億元。

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