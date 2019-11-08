趙文傑　特朗普變臉風險猶存

近期環球金融市場氣氛明顯回暖，美股在企業業績的支持下創出新高，避險資產如美國國債孳息率出現回升，黃金價格從高位回套等，皆反映投資者的風險胃納正在增加。當中，支持市場回穩的一大主因，相信與中美貿易戰近期屢傳好消息有莫大關係。

中國國務院副總理劉鶴上月8日遠赴美國華盛頓，就兩國經貿展開高級別磋商，美國總統特朗普隨後於11日向外宣布，兩國已取得「第一階段」的協議，消息令金融市場由當時較悲觀的情緒主導，慢慢轉成樂觀。事實上，市場近日持續傳出有關中美貿易戰的利好消息，如華府正考慮撤銷針對1,120億美元中國貨品的進口關稅，當中包括衣服、電器和顯示屏等從9月起加徵15%關稅的貨品。

雖然，特朗普曾口口聲聲指美國是中美貿易戰之下的受惠者，但據聯合國最新的報告卻否定該說法，指貿易戰皆令中美兩國受損，是兩敗俱傷之困局。聯合國就美國對中國貨品加徵關稅的措施進行了分析，單在今年上半年，美國從中國進口的商品減少25%，總值350億美元。在貿易戰初期，大部分的關稅成本轉嫁至美國消費者，但隨後中國出口商亦不斷調低商品售價，以維持美國市場的份額，總括而言對兩國經濟都是不利。

因此，美方近期不斷就貿易戰問題放出好消息，如特朗普擬邀國家主席習近平最快本月到美國簽署首階段協議，以及正考慮放棄12月對中國貨品加徵關稅，和撤銷部分現有關稅的計劃，都反映美方有意紓緩早前的緊張氣氛。然而，筆者認為，特朗普的性格難以捉摸，不能排除隨時「變臉」的機會。即使所謂的首階段協議實現，但並不涵蓋大部分核心問題，如竊取知識產權和強迫轉讓美國技術，因此真正距離解決貿易爭端之路仍然很遠。

俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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