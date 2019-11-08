陳健豪　澳元蓄勢　上試0.7關

自美國聯儲局在早前的議息會上明確暗示可能暫停減息，並指未來加息門檻相當高，意味着未來一段時間聯儲局息口將維持不變，加上明年乃總統大選年，傳統上聯儲局在貨幣政策上都少有大變動以免影響選情，因此在其他主要央行未有明確表示結束減息周期前，似乎有利美匯指數反彈。

美國利率走勢似乎塵埃落定下，未來一段時間相信難以成為市場炒作主題。但美匯指數能否重拾升勢，仍要視乎其他央行的貨幣政策走勢，例如本周新興市場中泰國央行就繼續其減息周期，繼8月份後再次將利率下調至1.25%，創歷史新低。今年泰國經濟有機會錄得近5年來最慢的經濟增長，央行暗示當地經濟、通脹在未來一段時間都低於目標水平，必要時或採取進一步措施，似乎減息周期未完。不過，自年初至今泰銖兌美元升值6.9%，仍是表現最突出的貨幣之一。

而美股三大指數亦因美聯儲加息未有時間表而先後創下歷史新高，整個金融市場自進入第4季後似乎欣欣向榮，其中，中美雙方傳出快將達成共識並簽署第一階段貿易協議，甚至傳出美國考慮取消9月及12月的關稅，即回到大阪G20會議前的水平，消息就刺激美元兌人民幣重新跌穿7算。不過，中美貿易關係解凍的關鍵仍在分歧更大的第二及第三階段，而中國經濟增長仍只可險守6%下，人民幣難有大升條件。

本周澳洲央行一如市場預期未有再減息，但會後央行就指整個10月份全球對經濟前景轉趨樂觀，投資氣氛亦明顯改善，因此毋須再次減息。議息會前，市場預期澳洲央行仍有1至2次減息空間，時間可能在明年2月。但自央行聲明後，市場即時將澳洲央行再次減息的時間表推後至明年3月後，更大機會在5月後才有接近50%的減息機會率。

若配合近日市場氣氛好轉，即澳元兌美元將可以守在0.68水平上方，相信整固後將反覆向上測試0.7000及0.7080兩大阻力。短線澳元兌美元將在0.6870至0.6930之間橫行，未有跌穿此位澳元仍有反彈空間。

艾德證券期貨董事總經理 陳健豪

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