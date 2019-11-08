古勝 石藥強得有道理
2019年11月08日 00:35
東網電視更多新聞短片
市場持續炒作中美貿易談判消息，投資氣氛因應消息而起落，但仍以大漲小回為主，恒指自10月31日至今暫錄6連升，周四(7日)再升158點報27,847點，國指則升75點報10,935點，主板成交778億元，第4日企穩250日牛熊交界線上，走勢確係強。
值得留意，早前人民幣因市場氣氛回暖而反彈，見一眾人民幣受惠股如內房、內險及中資航空股皆齊齊起動(主因人民幣匯價反彈，引致市場對相關板塊價值重估)，再加上醫藥股及物管股等較強勢板塊，其實現時可供投資者選擇的板塊確實唔少。
部署方面，港股向上，但都唔係買晒重磅股就一定係最好策略，事關港股叫做初步轉勢，惟非雞犬皆升，而且，以往大旺市時資金主要押注落隻股王騰訊(00700)身上，但近期股王明顯跑輸大市，值博率唔高，反而被部分投資者視為新一代股王的美團(03690)就繼續向紅底價推進，周四股價再升1.9%報98.5元，且北水好努力買貨，後市一旦成功「變紅」，有機會行轉快車，所以無論有冇貨在手，都應該將其納入觀察名單，候破位追勢買勝算唔小，目標價睇115元，跌穿10日線約94.8元止蝕，回報/風險有數得計！
另外，近期強勢畢呈的醫藥股就繼續飛天，尤其隻石藥(01093)，衝破20元關後似乎進入無阻力區，受惠行業氣氛利好，加上集團盈利結構持續改善，研發平台優勢明顯，預期未來幾年推出新藥品種上市的速度將加快，前景樂觀，就算現價往績市盈率已達36倍，但只要盈收繼續增長應可承受較高溢價估值，不妨吼位買貨，目標價24元，止蝕位20元。
東方產經專欄作者 古勝
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。