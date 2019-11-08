古勝　石藥強得有道理

市場持續炒作中美貿易談判消息，投資氣氛因應消息而起落，但仍以大漲小回為主，恒指自10月31日至今暫錄6連升，周四(7日)再升158點報27,847點，國指則升75點報10,935點，主板成交778億元，第4日企穩250日牛熊交界線上，走勢確係強。

值得留意，早前人民幣因市場氣氛回暖而反彈，見一眾人民幣受惠股如內房、內險及中資航空股皆齊齊起動(主因人民幣匯價反彈，引致市場對相關板塊價值重估)，再加上醫藥股及物管股等較強勢板塊，其實現時可供投資者選擇的板塊確實唔少。

東方產經專欄作者 古勝

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