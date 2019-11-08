袁沛儀　就業轉弱　加元回落

加拿大周五會公布就業數據，參考零售銷售增長放緩，料失業率略回升，整體就業市場前景難見樂觀。加上沙特及其他主要產油國產量上升，利淡油價，料下試50美元，估計加元反覆偏弱。技術上，美元兌加元MACD呈轉強信號，料上試50天線1.3220。

美國將公布消費信心指數，參考個人收入按年增長持平，料結果會符合市場預期。估計美元短線無方向，只在98附近上落。美股表現向好，避險情緒偏低，債息橫行，料美元兌日圓重返近日高位109.30，美元兌瑞郎上試0.9930，金價下望1,480美元。

至於歐洲，消息繼續淡靜。歐元區今日將公布9月貿易數據，市場料只見小幅改善。不過歐元技術上貼近保力加通道頂，短線上升空間有限，估計將下試1.1030。市場觀望英國年底大選結果，脫歐進程暫緩，料英鎊短線只在1.2710與1.3190區間整固。

商品貨幣上周一度回升，不過參考澳洲基本面無改善，料限制澳元升勢，估計0.6960見阻力。紐元亦然，難破0.6570，料下試0.6330。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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