歐股收市做好　UniCredit急升近6%

中美有望分階段取消關稅，緩和市場對貿易戰憂慮，歐股收市向好。英國富時100指數收報7,406點，升9點或0.13%；法國CAC指數收報5,890點，升24點或0.41%；德國DAX指數收報13,289點，升109點或0.83%。

德國漢莎航空公司表示，第三季度淨利潤按年增長4%至11.5億歐元，並確認了其全年盈利目標，股價全日飆升6.84%。

德國電信第三季淨利潤從去年同期的11.1億歐元增長23%至13.7億歐元，但公司削減股息，股價收跌2.04%。

意大利銀行UniCredit SpA公布，第三季度淨利潤猛增至11億歐元，，而去年同期為淨利潤2900萬歐元，股價收升5.96%。

西門子公司第四季度淨利潤從去年同期的5.59億歐元增至13.2億歐元，部分得益於同比稅率大幅降低，股價上揚4.89%。

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