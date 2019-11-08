英倫央行警告滙豐非金融風險問題

知情人士指，滙豐投銀業務望管Samir Assaf在本周的電話會議上告訴高級管理層人員，英倫央行審慎監管局通知滙豐，指其對非金融風險的控制做得不夠。

知情人士說，Assaf表示，審慎監管局2018年亦曾發過一封警告信，最近又重複了警告，他認為這是需要注意的緊急情況。知情人士說，Assaf管理的全球銀行和市場部門將在本月舉行一次高管峰會討論這些問題。個別銀行與英倫央行之間的溝通很少公開，也不清楚監管機構是否建議滙豐採取任何具體補救措施。

滙豐正在進行全業務檢查，此前，該公司今年早些時候更換了行政總裁，並且在中美貿易局勢緊張和經濟放緩背景下檢討自身的擴張方式。

然而，滙豐在這十年的大部分時間裡一直被行為問題困擾，當中包括2012年滙豐支付了19億美元和解美國對其違反經濟制裁並幫助墨西哥販毒集團洗錢的調查。

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