美股收市：三大指數齊破頂　道指升182點

中美兩國有望撤銷關稅，美股周四顯著做好，三大指數齊創收市新高。道指收報27,674點，升182點或0.66%；標指收報3,085點，升8點或0.27%；納指收報8,434點，升23點或0.28%。

美國傳媒周四引述來自不具名的美國官員消息指，美國和中國已同意在首階段的貿易協議中，撤銷部分互相向對方加徵的關稅。

報道引述熟知貿易談判情人士稱，首階段貿易協議仍未定案，亦有可能簽不成，但若能達成協議，特朗普政府已承諾會撤銷部分關稅。另有報道指，這是美方向大約3,600億中國貨加徵關稅以來，首次表示同意會將關稅撤銷。

National Securities首席市場策略師Art Hogan表示，隨着中美更接近達成首階段貿易協議，其對市場心理的重要性大過基本面。雖然目前不會消除所有關稅或經濟上的爭端，但市場不確定性明顯減低了。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少8,000人，至21.1萬人，少過市場預期的21.5萬人，但這同時打擊聯儲12月減息預期。

9月美國消費信貸增95億美元，較去年8月178億美元的增幅有所放慢，市場預期增150億美元，按年化率計增2.8%，創2018年6月以來最低。

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