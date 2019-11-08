MSCI宣布：提升A股納入因子至20%

國際指數公司MSCI明晟宣布11月份第二次半年度指數評議結果，決定將MSCI指數中的所有中國大盤A股納入因子，由15%增加至20%，將於11月26日收市後實施，27日生效。指數調整後，中國A股於MSCI新興市場指數的比重，將增至4.1%。

此外，共有204隻A股，當中有189隻為中型A股，將獲納入MSCI中國指數；而目前268隻成分股於MSCI指數的納入因子將由15%升至20%。A股於MSCI中國指數的比重將增至12.1%。

中金公司等報告此前估計，今次調整後，將有約350億至400億美元的被動及主動資金流入A股市場，較之前5月、8月兩個階段調整的資金流入規模增加約50%至70%。

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