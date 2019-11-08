伊泰煤炭董事長辭任
2019年11月08日 07:32
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伊泰煤炭(03948)公布，因工作調整原因，張東海已辭去董事長、執行董事、董事會戰略委員會主席、生產委員會主席、薪酬與考核委員會成員及提名委員會成員職務，自11月7日起生效。辭職後，張不再擔任公司任何職務，在控股股東伊泰集團及內蒙古伊泰投資擔任的職務不變。另執行董事劉劍暫時代為履行董事長、董事會戰略委員會主席、生產委員會主席、薪酬與考核委員會成員及提名委員會成員職務，期限至新任董事長選舉產生為止。
另因工作調整原因，王三民已辭去總經理、執行董事、董事會薪酬與考核委員會成員、提名委員會成員、戰略委員會成員及生產委員會成員職務，自11月7日起生效。劉劍獲委任為公司總經理，任期至第7屆董事會屆滿之日止。
此外，伊泰煤炭建議委任張晶泉擔任執行董事及董事會戰略委員會主席、生產委員會主席、薪酬與考核委員會成員及提名委員會成員職務；建議委任呂俊傑擔任執行董事及董事會薪酬與考核委員會成員、提名委員會成員、戰略委員會成員及生產委員會成員職務。
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