另因工作調整原因，王三民已辭去總經理、執行董事、董事會薪酬與考核委員會成員、提名委員會成員、戰略委員會成員及生產委員會成員職務，自11月7日起生效。劉劍獲委任為公司總經理，任期至第7屆董事會屆滿之日止。

此外，伊泰煤炭建議委任張晶泉擔任執行董事及董事會戰略委員會主席、生產委員會主席、薪酬與考核委員會成員及提名委員會成員職務；建議委任呂俊傑擔任執行董事及董事會薪酬與考核委員會成員、提名委員會成員、戰略委員會成員及生產委員會成員職務。

－－－－－－