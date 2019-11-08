【市前重點睇】美股再創新高　日圓跌穿109

●美匯指數升至98.14，離岸人民幣(CNH)高見6.9684，港匯見7.8265，日圓兌美元跌至109.31，歐元回落至1.1052，英鎊低企1.2817。金價低見1,467美元。布油處62.29美元，紐油企57.08美元。道指期貨上升。

●中國商務部發言人稱，中國與美國已同意隨協議進展、分階段取消對彼此商品加徵的關稅。

-美國傳媒引述來自不具名的美國官員消息指，美國和中國已同意在首階段的貿易協議中，撤銷部分互相向對方加徵的關稅。

●9月美國消費信貸增95億美元，較去年8月178億美元的增幅有所放慢，市場預期增150億美元，按年化率計增2.8%，創2018年6月以來最低。

●美國10年期國債孳息率漲8.9點子，報1.9173厘。

●港股ADR指數收報27,807點，跌40點。

●即月恒生指數夜期收報27,938點，升111點，高水91點，成交20,014張。

●紐約期油收報每桶57.15美元，升0.8美元或1.42%；布蘭特期油收報每桶62.29美元，升0.55美元或0.89%。

●紐約期金收報每安士1,466.4美元，跌26.7美元或1.8%，創自8月2日以來收市新低。

●英倫銀行幣策不變，降經濟增長預測。

●歐盟委員會下調歐元區經濟增長和通脹展望，預計一直到2021年，歐元區的經濟增長勢頭都會保持低迷。

●秘鲁央行將基準利率下調25點子，至2.25厘，此前為2.5厘。

●外媒引述知情人士說，英倫銀行連續兩年警告滙豐控股在如何處理金融犯罪和員工行為等風險問題上，其所作的所為令人不放心。

●中國據悉正在考慮推出一籃子方案以進一步深化中小銀行改革，以防範化解金融風險。對於總資產在1,000億元人民幣以下、有潛在風險的小型銀行，中國考慮鼓勵其合併重組。

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