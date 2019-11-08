【股民熱話】失業潮來襲　港人如何自保？

先睇睇一系列經濟數據。香港第三季經濟增長按季倒退，並確認進入技術性衰退期；10月份日經香港採購經理指數(PMI)至近11年最差水平；第三季餐飲業失業率達6%，乃6年新高。諸如此類疲弱的經濟數據，預示明年春節前後，企業將面臨倒閉潮，就業市場亦會出現失業潮。香港人該如何自保，投資者又該如何部署？

首先，作為香港打工仔，從事直接受內地旅客銳減及香港示威活動衝擊的零售及餐飲業，基本上都係要硬食冇得避，除了被迫放無薪假，有心理準備隨時會冇咗份工。不過，非做內地遊客生意仍有一定的需求，只要打工仔肯因應變化調節待遇要求，以未來6個月的景況，該不至於完全難找到新工作。

由於港府出招托住樓市，照計樓價唔冧，市道差極會有個譜，皆因樓市的資產財富效應可為經濟補底。問題是無論企業抑或打工仔，要將營商重點從服務內地遊客，調節至集中發掘本地700萬人消費休閒需求和其他地區遊客的商機，即所謂「Be Water」，因應市場變化調整搵食策略！

另一點須關注，政府托住樓市，資產價格效應將有助抵銷失業率回升的影響，畢竟自住樓值錢，供滿了有需要可翻按，以套現應付一時的生活所需，這與沙士時賤物鬥窮人，樓價低殘到一個點的時間不盡相同。如今的情況實不見得會嚴峻得過沙士，除非樓市崩盤，就另作別論。

投資方面，怕自已會冇咗份工，首先自然會諗，趁仲有份工，係咪乘低息之便，申請定啲備用信貸額度或稅務貸款，當用少少成本，為自己買個失業周轉資金保險。事關經濟差，最怕係手停口停，備好流動資金應付家庭開支至為重要。

除了備好足夠的流動資金周轉外，當然亦都需要檢討支出，盡量減少不必要的開支，量入為出。即使打工仔冇炒股，有份長工就都會供緊強積金，係咪要將投資組合增加保本成分，減少高風險選擇，亦值得深思。

至於股票投資，暫時而言，股市牛氣與經濟逆風像在各走極端。低息環境下，資金市的表現，實際毋須太多理由去解釋，所謂有智慧不如趁勢。股民跟炒無妨，但宜限注，且做定兩手準備，謹記恒指若穿25,000點，就要全身而退。

東方產經專欄作者 帥哥

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