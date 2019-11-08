亞洲股市：日股漲逾200點　韓澳股靠穩

中美已同意在首階段貿易協議中撤銷部分互相向對方加徵的關稅，美股做好，道指及標指齊創收市新高；亞洲主要股市早段揚升，日本日經225指數抽升218點或0.9%，至23,549點。

板塊方面，通訊服務股升1.4%，金融股升1%，地產股升0.7%。個股中，軟銀及三井造船齊漲3%，福岡金融升2.8%，日產汽車升1%。

南韓首爾綜合指數升7點或0.3%，報2,151點。東部製鋼及大宇證券皆升2%，三星電子升0.5%。

澳洲悉尼普通股指數升2點或0.03%，報6,839點。板塊方面，資訊技術股升1.5%，能源股升1.3%，金融股升0.5%。個股中，Syrah Resources及WiseTech Global同漲超過4%。

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