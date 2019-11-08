阿德萊德市中心兩房首期27萬港元起

【特約報道】房屋空置率極低令磚頭更加保值。位於澳洲南部的第五大城市阿德萊德，其房地產市場向來「波動性低，增長實在」，近年吸引不少海外投資進駐。今期Ray White繼續獨家代理推出熱銷中的市中心潛力住宅新盤Penny Place，面積最細的單位面積約890方呎，呎價由2,900港元起，兩房首期亦只需27萬港元，享兩年5厘租金保證。此外，位於毗連的現樓公寓項目KODO，今次亦將推出罕有「樓中樓」Loft複式單位。

Penny Place及KODO同樣位於阿德萊德市中心，兩樓盤在位置上亦非常相近，鄰近維多利亞廣場和中央市場的黃金區位，周邊有不少司法機構，如阿德萊德地方法院、澳洲聯邦法院以及南澳最高法院。

兩個樓盤與阿德萊德中央市場的步程僅約7分鐘，生活用品一應俱全，而前往唐人街、市內最大購物區Rundle Mall，以及阿德萊德大學及南澳大學，步程亦只需要10至15分鐘。

Penny Place由國際知名建築事務所Wood Bagot打造，整個項目樓高24層，提供152套公寓，以簡潔低調及人性化的設計勾勒出高端住宅。單位面積890方呎起，間隔工整，而且配以長形露台，居住實用率高。

公寓所有的結構設計和細節都經過反覆推敲、深思熟慮。從一體式開發空間，到開放式廚房中的可移動島臺及浴室中靈活的儲物空間，以至無縫式細木家具和隔音環保窗戶，都將確保提升住戶的生活品質。買家更可享兩年五厘租金保障計劃。

至於KODO則為一幢樓高30層的現樓公寓項目，提供202伙，主打2房至3房公寓，底層為零售店舖和商業套間，第四層是供居民社交和娛樂的天際花園。高層住戶將擁有一覽無餘的城市景觀，並能遠眺至山區和海灘。

項目同樣由建築事務所Wood Bagot負責，設計概念來自紐約閣樓風格，Kodo部分單位採用上下複式空間設計，擁有雙套房及雙露台。此外單位還設獨立洗衣間、洗手間、儲藏室和配備德國Miele品牌家電的現代廚房。由於項目已屆現樓，因此買家可享「即買即用」的優勢，搶佔投資先機。

上述兩個樓盤質素卓越，周邊配套完善，但阿德萊德的發展前景更加亮麗。該區早前更被知名會計師行評選為2016年亞太區最具經商成本競爭力的城市，反映區內物業極具投資潛力，而且該城市所擁有的「三重經濟身份」，亦奠定其未來澳洲發展的核心地位。

阿德萊德早前擊敗其他首府城市，成功爭取成為澳洲太空總署的所在地。太空總署的成立預料將為當地提供一個3,450億美元的全球太空工業商機，預料將能創造多達兩萬個工作崗位。澳洲政府將向該署撥出4,100萬澳元款項，令推動澳洲發展太空科技的投資額度增加至120億元。

此外，該城市同時亦已成為國防工業之都。價值500億澳元的潛艇製造訂單國防項目落戶阿德萊德，為澳洲南部的未來經濟打下一支強心針。該項目將於2020年中展開，並將直接帶來1,700個工作崗位和更多相關領域的就業機會。事實上，該城市於2018年已開始建造新的海上巡邏艦隊，而在2020年將開建9艘新護衛艦，接著直到2060年，將有12艘潛艇在此建造，證明該城市與國防工業已緊密相連。

雖然太空科研及國防工業已成為阿德萊德未來的重要經濟支柱，但當地政府對於發展前景未敢怠慢，未來將斥資456億澳元為城市內的基建進行優化，醫療行業更是重要一環，勢將帶動吸引更多本地投資。

當地政府將耗資36億澳元在阿德萊德市中心的一角，打造南半球最大的醫療及生物醫學中心。園區中除了設有已經落成南澳洲亞健康及與醫學研究所（SAHMRI）、新阿德萊德皇家醫院、阿德萊德大學衛生學院以及南澳洲大學癌症研究所外，南半球第一個質子治療部門亦將於明年開幕。

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阿德萊德市中心物業展銷會

日期: 11月8至10日 (周五至日)

時間: 下午2時至9時(周五)/上午11時至下午7時(周六、日)

地點: The Balmoral Display Gallery

尖沙咀星光行16樓1633室

投資講座：阿德萊德的投資潛力(由發展商講解)

日期: 11月9及10日 (周六、日)

講座時間：下午1時及4時(每天兩場)

查詢電話：2376 1088