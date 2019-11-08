A股快報：三大指數揚升　船舶製造股領漲

中美同意在首階段貿易協議中撤銷部分互相向對方加徵的關稅；MSCI落實第3階段擴容，增204隻A股，市場料帶來約2,200億元人民幣增量資金；內地股市揚升，滬綜指高開15點或0.51%，報2,993點；深成指高開67點或0.68%，至9,985點；創業板指數高開8點或0.51%，報1,724點。

板塊方面，船舶製造股領升1%，水泥股升0.8%，金融及次新股齊升0.7%，地產股升0.5%，煤炭股升0.2%，有色金屬股靠穩。

股東減持消息拖累個股表現，宇晶股份跌2%，兩股東擬共減持不超過8%股本。中科創達跌2%，越超公司及董事陳曉華擬共減持不超過1.37%股份。北新建材跌0.3%，股東擬減持不逾3.76%股份。

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