【專家點評】呢隻燃氣股睇升15%…

中燃的目標是將東北地區的天然氣銷售額從2019財年的20億立方米提高至2026財年的90億立方米，復合年增長率達24%。

中國東北的天然氣銷售在2022財年後將佔總銷售約14%。我們估計，隨着天然氣銷售的貢獻增加，並且到2023財年有望追上接駁費的毛利佔比，中燃的毛利結搆將持續改善。這減低了對其盈利增長可持續性的擔憂。

接駁費收入預測方面，我們傾向保守，假設2021/2022財年新接駁數將保持在630萬戶。我們認為，東北地區的每戶供暖接駁費用有上升空間。公司表示，每戶供暖的接駁費可達5,000元人民幣 (下同)，是城市用戶平均接駁費的兩倍。我們相信，通過與供暖公司的合作，中燃可以逐步獲得這新收入來源。

預測2019至2022財年盈利復合年增長率達到17%；預計2020財年上半年淨利潤同比增14.4%。我們將2020至2022財年的盈利預測上調1至4%，以反映更好的營運成本控制，以及由於東北地區的天然氣銷售增加，2021財年的銷氣毛差更高。

我們預計2020/2021/2022財年中燃之每股盈利將增長20%/18%/15%。對於即將發布的2020財年上半年業績，我們預計淨利潤同比增14.4%至48億港元，原因是 1)零售氣銷量同比增長26%，毛差每方為0.61元(2019財年同期為每方0.625元)；2)同期新接駁居民為 290萬戶。

我們將中燃的現金折流量(DCF)目標價從31.1港元升至39港元，以更好反映2022財年後的天然氣銷售增長加快。自9月以來，中燃股價已上漲約10%，在一定程度上反映了東北天然氣銷售增長的中期前景更加清晰，但我們認為尚未反映更平衡的毛利結搆和來自供暖的接駁費。目前估值對應2021財年市盈率15.5倍，處於5年歷史平均水平。我們相信中燃的盈利質量提升將推動估值重估，評級從「中性」上調至「買入」。

交銀國際研究

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