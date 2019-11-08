傳阿里下周起路演　擬以美股價格折扣4%詢價

市傳內地電商平台阿里巴巴最快11月在港作第二上市，有報道指集團已與一些機構投資者就定價溝通，計劃以美股價格4%的折扣進行詢價。阿里巴巴則不予置評。

據悉部分投資者對4%的折扣並不滿意，期望至少折扣可提高至8至10%。阿里則對投資者反饋稱，在4%折扣的基礎上，願意下調至約5%。

報道指出，阿里巴巴確定下周起在香港進行上市前的路演，集資額介乎100億至150億美元(約780億至1,170億港元)。若消息屬實，勢超越今年5月在美國上市的召車App公司Uber，榮膺今年全球新股「集資王」。

早於6月時，阿里巴巴已以保密形式遞交上市申請，原先計劃在8月啟動IPO，但因香港市況不穩以及貿易拉鋸，決定暫緩計劃。消息人士稱，由於該公司不需要做上市前的推介，如果港交所下周批准申請，阿里可隨即招股。

阿里巴巴美股收市報186.66美元，收1.36%；市後升0.85%，至188.24美元。

－－－－－－