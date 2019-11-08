港股格局：姚浩然指今輪升浪或見兩萬九

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，憧憬中美兩國達成首階段協議，市場風險胃納上升，令長債息率上升，10年期美國國債息率升至1.9厘樓上，與2年期差距進一步擴闊，反映資金由債市流出，轉投股市。

港股方面，恒指突破9月高位27,366點後，技術形態中性偏好；今輪升浪或見29,000點。

MSCI明晟第3次調高內地A股在旗下指數的權重，他認為有機會吸引資金流入A股，料券商股或會受惠；加上多家券商首9個月業績有改善，而且市帳率僅1至1.2倍並不高，故板塊有望借A股擴容突破，短線有刺激作用。

國際油價續升，但他認為全球經濟增長動力放慢，今年焦點並非油股，預期明年油股投資價值亦不高。

－－－－－－