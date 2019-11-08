新股專輯：6股齊掛牌 康德萊醫械及信基沙溪「省鏡」
2019年11月08日 09:53
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新股市場熱鬧，周五(8日)共有6隻股份於主板首日掛牌，但表現參差。當中表現最好要數超購266.97倍的中國心內介入器械製造商康德萊醫療器械(01501)，開市報27港元，較發售價20.8元高出近30%，其後股價進一步高見29.05元，暫時成交逾5億元。
中國酒店用品商城營運商信基沙溪集團(03603)亦高開29%，至1.29元開市，之後再攀升至1.36元暫時高位，較招股價1元高36%；暫時成交逾5,200萬元。
益美國際控股(01870)開市報1.1元，較發售價0.97元高13%，隨後於0.86至1.18元上落，暫時成交逾3,100萬元。
新加坡拆除服務供應商Beng Soon Machinery(01987)高開6%至0.53元後，股價一度低於招股價0.5元，反覆徘徊於0.475至0.55元，暫時成交逾3,300萬元。
石油專用管製造商達力普控股(01921)平開，報1.59元，之後曾升上1.65元高位，較招股價升3.7%；暫時成交逾4,200萬元。
香港第11間未有盈利或收入生物科技企業東曜藥業(01875)開市已「潛水」，低開1.8%至6.26元，其後於6.14至6.43元波動，發售價為每股6.55元；暫時成交1億元。
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