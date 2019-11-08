【即市分析】新經濟股集中炒呢兩隻孖寶…
2019年11月08日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：市場憧憬阿里年尾趕來港登場，部分新經濟股就愈戰愈勇。好似美團點評(03690)股價就反覆走高，反覆挑戰紅底價100元大關，仲有咩新經濟股可以跟炒？
美團股價長升長有，一來從事電子商貿被市場看重，且屬另類內需，唔受中美貿易戰影響。此外，集團今年第二季度首錄盈利貢獻，市場對其業務有憧憬。近期北水獲准買賣同股不同權股，亦見主力買美團。
策略上，該股自今年3月開始拾級而上，相信100元關不日可確認突破，目標價快上120元，跌穿10日線約93元止蝕。
至於其他新經濟股，好似小米集團(01810)、眾安在綫(06060)及閱文(00772)等值博率就好個別，好似前者股價走勢好似定海神針，近幾個月主要在8.5至9.5元水平上落，冇乜動力，成交又唔夠旺，真係好難放心走去押注。
反而，眾安在綫作為內地互聯網保險巨擘，業務集中簡單又易明，加上具新經濟股及內險股雙重概念，近期人民幣反彈唔少，買佢值博率更高。近期股價拾級而上，已企穩多條平均線上，且10日及20日線先後上破50日及100日線，走勢利好。可吼位跟進，目標價30元，跌穿20日線約24.6元止蝕。
至於閱文走勢都係級級上，動力同樣唔錯，不過潛在爆上誘因較少，所以如果要揀，都係建議專心炒美團及眾安在綫這兩隻孖寶勝算較大。
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