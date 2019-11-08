【即市分析】新經濟股集中炒呢兩隻孖寶…

美團股價長升長有，一來從事電子商貿被市場看重，且屬另類內需，唔受中美貿易戰影響。此外，集團今年第二季度首錄盈利貢獻，市場對其業務有憧憬。近期北水獲准買賣同股不同權股，亦見主力買美團。

策略上，該股自今年3月開始拾級而上，相信100元關不日可確認突破，目標價快上120元，跌穿10日線約93元止蝕。

反而，眾安在綫作為內地互聯網保險巨擘，業務集中簡單又易明，加上具新經濟股及內險股雙重概念，近期人民幣反彈唔少，買佢值博率更高。近期股價拾級而上，已企穩多條平均線上，且10日及20日線先後上破50日及100日線，走勢利好。可吼位跟進，目標價30元，跌穿20日線約24.6元止蝕。

至於閱文走勢都係級級上，動力同樣唔錯，不過潛在爆上誘因較少，所以如果要揀，都係建議專心炒美團及眾安在綫這兩隻孖寶勝算較大。

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