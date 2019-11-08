啟德住宅地截標：信和加入　暫錄4份標書

該地盤佔地約19.8萬方呎，前臨全維港海景，可建總樓面達約120.5萬方呎，是舊機場跑道區規模最大一幅，市場估值最高約196.4億港元，每方呎樓面地價約1.63萬元。

上述地皮日後需提供多項社福設施，包括安老院舍暨日間護理中心、綜合家居照顧服務中心、兒童之家、長者日間護理中心、中度弱智人士宿舍等的政府地方，相關淨作業樓面面積不少於5.17萬方呎，而該項目須於2025年6月底前完工。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，地皮規模大，相信競投財團將以合資形式為主，預計反應與周邊已批土地相若，標書數目料約4至6份，估計地皮每方呎樓面地價約1.3萬元。折合估值約156.7億元，屬目前市場預期下限。

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