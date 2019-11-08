香港會計師公會與CIMA訂立新相互考卷豁免協議

香港會計師公會公布，與特許管理會計師公會(CIMA)訂立新一份為期5年的相互考卷豁免(MEPE)協議，互相豁免HKICPA專業資格課程(QP)與CIMA專業資格的部分考卷，推動會計專業發展。

根據協議，HKICPA會員可透過安排更快獲取CIMA專業資格及全球特許管理會計師(CGMA®)稱銜。HKICPA會員可獲豁免CIMA專業資格考試16份考卷中的14份，只須通過「P3 — 風險管理」考試及CIMA的期終試「策略案例」，便可成為CIMA會員並獲取CGMA稱銜。HKICPA 會員如成功修畢HKICPA舉辦的「財務總管課程」，更可豁免「P3」考卷。

另一方面，CIMA會員於2020年6月考期或之前，可獲豁免HKICPA的QP單元A(財務匯報)和單元B(企業財務)考試；新QP實行後，由2020年12月考期起，則可獲豁免單元11(財務匯報)及單元12(商業財務)。

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