美國允許中國禽肉入口　華大豆採購量升至1個月高位

中美貿易談判有取得進展的迹象，外電報道，美國農業部將允許進口中國禽肉產品；另中國對美國大豆採購量達到1個月高位，高粱購買量為4月份以來最多。

白宮經濟顧問庫德洛表示，如果達成首階段貿易協議，將有關稅協議和讓步。

美國農業部允許進口中國禽肉產品的法規刊登在聯邦公報網站，計劃於周五發布。文件顯示，經認證的中國工廠所屠宰的禽類及相關產品將允許出口至美國。事實上，對禽肉貿易的讓步，是中美貿談的重要領域之一。

另外，據美國農業部數據，截至10月31日的一周，美國出口商向中國出售了95.63萬噸大豆，為4個星期以來的最大訂單。中國還購買了12.3萬噸美國高粱，為4月以來的最高水平，並購買了小量美國棉花和豬肉。根據美國出口商報告，在2019/2020銷售年度，美國向中國出口了13.6萬噸豆類。

瑞銀報告指，如果中美的貿易談判達到最終協議，會為市場帶來驚喜及推升股市。該行指，看好以美元計價的主權債券，並高配高收益新興市場貨幣兌一籃子的低收益債券。

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