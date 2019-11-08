趕消費稅前入貨！日本9月家庭開支激增9.5%

日本總務省周五(9日)公布，9月份家庭開支按年上升9.5%，遠高過預期7%，主要因當地10月起調升消費稅，民眾趕在此前購物。

貨品種類中，汽車和手機的支出增加顯著，家用設備及家具增長了60%，而購買雪櫃及和冷氣機的支出，亦成為推動力之一。

中美貿易戰及全球經濟放緩下，日本9月的出口甚疲弱，按年下降5.2%差過預期，並為連續第10個月下滑。因此，消費支出對於日本來說甚為重要，是經濟增長的主要驅動力。

值得留意的是，日本上月底公布的9月零售銷售，創5年半來最大增幅，原因亦是消費者趕在10月消費稅上調前，加快支出，惟市場擔心未來數個月需求將回落。

日本經濟再生大臣西村康稔周五表示，對於經濟溫和復甦的看法未變，但指經濟計劃將是針對海外風險的預防措施。他認為因上調消息稅而提前的需求，比2014年規模小，將繼續密切關注消費稅上調的影響，另將繼續留意出口和產出疲弱情況。

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