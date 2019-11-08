人行虛擬貨幣有推出時間表？周小川咁講...

被問及人民銀行有沒有推出虛擬貨幣的時間表，人行前行長周小川在一峰會上表示，5年甚至更長時間以前，一些印鈔造幣廠商曾提出紙幣的替代性做法，可能是虛擬貨幣，但沒有着重討論應用區塊鏈或者是分布式記帳系統的可能性。

他指出，中央當時就開始做一些研究，但是初始的研究可能進展不會突飛猛進，因為技術還需要很長時間的掌握。現在已經搞了不少年了，可能有不少想法了。

周表示，當今全球主要央行之間的協調機制需求正在逐漸顯現。全球多邊主義的機構方面，可能還需要進一步加強。現在也有不少人在議論加強全球央行之間的協調和合作機制，增強這方面的功能。第一個原因是貨幣政策的溢出效應，貨幣政策溢出效應在本輪全球金融危機過程中有兩次議論是處於高峰狀態，一個就是危機在克服到一定程度以後開始出現量化寬鬆的退出。

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