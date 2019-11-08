【即市分析】中國致力穩經濟 基建股邊隻最值博？

中交建主業為基建建設及設計，屬行內龍頭。受惠大興基建，在內地積極去槓桿的大趨勢下，公司過去兩個月仍引進內銀資金增資旗下標的附屬公司，涉及135億元人民幣(下同)，反映國策傾斜基建股。

公司今年盈利不離基建股的穩定特色，首3季營業收入多達3,746.88億元，按年升14.04%，歸屬於上市公司股東的淨利潤133.4億元，按年升3.73%，現價估值吸引。

參考大行睇法，瑞銀重申對基建行業的正面看法，指內地為完善交通網絡，預期在今、明兩年及往後，都需要大量的交通基礎設施投資，予中交建「買入」評級，目標價睇10.7港元(下同)。

走勢方面，中交建股價由前年高位11元水平反覆回落，至今年第三季於5.8元水平開始築底，技術指標有改善，MACD牛叉持續，可留意交投表現，向上阻力在6.5元水平，中線睇7元，跌穿6元止蝕。

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