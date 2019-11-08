港元拆息︰1個月升至1.91厘
2019年11月08日 11:22
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至0.84厘；1星期進一步升至1.29厘；與樓按相關的1個月揚升至1.91厘；3個月期報2.21厘。
8/11/2019
隔夜 0.84929厘
1星期 1.29036厘
2星期 1.51143厘
1個月 1.91143厘
2個月 2.15964厘
3個月 2.21750厘
6個月 2.25929厘
12個月 2.30321厘
7/11/2019
隔夜 0.79143厘
1星期 1.13536厘
2星期 1.41500厘
1個月 1.84429厘
2個月 2.09250厘
3個月 2.20929厘
6個月 2.25321厘
12個月 2.30357厘
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