中國經濟：林樵基料明年首季出口會再度轉跌

中國海關總署公布，按人民幣計，中國10月出口按年增長2.1%，預期跌1.4%，前值跌0.7%。光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，這僅是季節性因素，預料明年首季會再度錄得跌幅。

他續指，即使美國向中國貨品加徵關稅，美國市場對中國的貨品需求仍然存在。加上臨近聖誕節，市場需求增加，中國的出口貨值自然有所增長。此外，中美兩國早前商議，部分消費品延遲徵收關稅，有廠商擔心會突然大幅加徵關稅，故把貨品提早出口至美國，這亦對中國10月份的出口數字發揮正面作用。

他估計，中國出口11月至1月都會有單位數字的正常增長，但基於全球經濟放緩，預計明年首季度的出口貨值會再次錄得負增長。

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