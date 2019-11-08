【大行報告】美銀調升中生製藥目標價至13.5元

報告引述該公司管理層預期2021年開始有一種或超過一種新藥獲批，今年安羅替尼(Anlotinib)銷售可近30億元人民幣，明年將有約40%銷售增長；又預期普米克令舒(Pulmicort)可於今年內獲批。該行相信Pulmicort可成為焦點藥物。

該行將其2021年每股基本盈利預測由0.29元人民幣，調升至0.3元人民幣；目標價由12港元上調至13.5元，重申「買入」評級。

該股最新升0.8%至12元。

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