【大行報告】美銀調升中生製藥目標價至13.5元
2019年11月08日 11:55
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(互聯網)
美銀發表研究報告指出，在內地舉行的會議上，與中國生物製藥(01177)管理層會面，續看好其創新管道進展及在商務發展的顯著投入。公司擁有38種新化學實體(NCE)藥物及生物仿製藥處於臨床階段，商務發展的努力亦引進更多晚期藥物。
報告引述該公司管理層預期2021年開始有一種或超過一種新藥獲批，今年安羅替尼(Anlotinib)銷售可近30億元人民幣，明年將有約40%銷售增長；又預期普米克令舒(Pulmicort)可於今年內獲批。該行相信Pulmicort可成為焦點藥物。
該行將其2021年每股基本盈利預測由0.29元人民幣，調升至0.3元人民幣；目標價由12港元上調至13.5元，重申「買入」評級。
該股最新升0.8%至12元。
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