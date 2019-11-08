【午市重點睇】人民幣呈強　金價受壓

●亞洲市，美匯指數報98.1；圓匯報弱企109.2；歐元兌美元報1.105；英鎊守1.281。港匯最新報7.8253。離岸人民幣(CNH)在6.9水平。金價低見1,465美元，布油報62.16美元，紐油報56.9美元。道指期貨跌36點。

-上月產銷量同升，長城汽車AH股齊漲。

-新股專輯：6股齊掛牌，康德萊醫械及信基沙溪「省鏡」。

-塞班島辦事處助查，博華太平洋曾瀉42%。

-英倫銀行警告滙豐加緊處理金融犯罪風險問題。

-新股專輯：中國天保未獲足額認購，每股定價2.5元。

-港股格局：姚浩然指今輪升浪或見兩萬九。

●【即市分析】

●A股快報：滬深三大指數半日收升0.3%至0.8%。

-MSCI宣布：提升A股納入因子至20%。

●港元拆息︰1個月升至1.91厘。

●人民幣兌每美元中間價為6.9945，較上日再上調63點子，呈三連升，亦為8月初以來首次升穿七算。

●人行不進行逆回購操作。

●傳阿里下周起路演，擬以美股價格折扣4%詢價。

●啟德住宅地截標：已截標，至少收到4份標書，長實、新地、信置有入標。

●新盤混戰：明翹匯次輪銷售，售樓處場面熱鬧。

●香港會計師公會與CIMA訂立新相互考卷豁免協議。

●美國允許中國禽肉入口，華大豆採購量升至1個月高位。

●秘魯央行減息至2.25厘。

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