【午市重點睇】人民幣呈強 金價受壓
2019年11月08日 12:03
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●亞洲市，美匯指數報98.1；圓匯報弱企109.2；歐元兌美元報1.105；英鎊守1.281。港匯最新報7.8253。離岸人民幣(CNH)在6.9水平。金價低見1,465美元，布油報62.16美元，紐油報56.9美元。道指期貨跌36點。
●港股倒跌，恒生指數半日跌121點或0.44%，報27,726點。https://bit.ly/2WVYan6
-上月產銷量同升，長城汽車AH股齊漲。
-新股專輯：6股齊掛牌，康德萊醫械及信基沙溪「省鏡」。
-塞班島辦事處助查，博華太平洋曾瀉42%。
-英倫銀行警告滙豐加緊處理金融犯罪風險問題。
-新股專輯：中國天保未獲足額認購，每股定價2.5元。
-港股格局：姚浩然指今輪升浪或見兩萬九。
●【即市分析】
-中國致力穩經濟，基建股邊隻最值博？https://bit.ly/33D3U7P
-新經濟股集中炒呢兩隻孖寶…https://bit.ly/32vTrt7
-恒指短線有冇力再上？https://bit.ly/32rJmgT
●A股快報：滬深三大指數半日收升0.3%至0.8%。
-MSCI宣布：提升A股納入因子至20%。
●亞洲股市：日股中段反覆向上。https://bit.ly/2NS0fMp
●港元拆息︰1個月升至1.91厘。
●人民幣兌每美元中間價為6.9945，較上日再上調63點子，呈三連升，亦為8月初以來首次升穿七算。
●人行不進行逆回購操作。
●中國出口按年升2.1%，進口跌幅收窄至3.5%；首10個月，中國出口按年升4.9%，進口跌0.4%；貿易順差2.34萬億元。累計對美國出口2.38萬億元，按年跌6.8%，進口6,857.5億元，挫21.5%。對美國順差1.7萬億元。https://bit.ly/2NqBKXK
●傳阿里下周起路演，擬以美股價格折扣4%詢價。
●啟德住宅地截標：已截標，至少收到4份標書，長實、新地、信置有入標。
●新盤混戰：明翹匯次輪銷售，售樓處場面熱鬧。
●香港會計師公會與CIMA訂立新相互考卷豁免協議。
●美國允許中國禽肉入口，華大豆採購量升至1個月高位。
●秘魯央行減息至2.25厘。
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