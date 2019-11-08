【高盛推介】留意美團高敏感度購證 高槓桿牛證更值博
2019年11月08日 12:43
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評自上周一(10月28日)納入港股通後表現強勢，最高曾升至100港元，而自上周一至周四(11月7日)則累計升約8.8%。然後周五(11月8日)早段股價急跌，低見93.2元。
觀察個股認股證資金流向，可見過去3個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約950萬元。而認沽證於周一(11月4日)至周四共錄得約520萬元資金流入。牛熊證方面，則見近期資金傾向部署牛證，當中周四錄得約900萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，亦見該股繼續獲資金追捧，當中周四錄得約5.4億元資金淨買入。
投資者如計劃部署認購證，貼價的選擇可留意價外幅度不足1%的美團購證(12505)，行使價94.93元，2020年4月22日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、敏感度高。
以及可留意價外幅度約6%、換股比率10兌1的高槓桿美團購證(11613)，行使價100.1元，2020年3月26日到期，實際槓桿5.9倍，高槓桿10兌1認購證。
投資者如計劃部署認沽證，現階段可考慮以貼價產品作部署，當中可留意市場上最貼價條款產品中，槓桿最突出的美團沽證(12750)，行使價89.83元，2020年4月3日到期，實際槓桿4.7倍，市場上最貼價條款產品中，槓桿最高。
投資者如計劃部署牛證，可留意美團牛證(65042)，收回價85.5元，行使價82.5元，換股比率100，槓桿比率7.3倍，周四明顯資金流入牛證、槓桿較大部分認購證更佳。
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