【瑞通推介】石藥回吐　購沽證精點

瑞通認股證牛熊證銷售部：據報中美已同意在首階段的貿易協議中，分階段撤銷互相向對方加徵的關稅。道指隔晚再創收市新高，收報27,674點，升182點或0.7%。

恒指周四(7日)收升158點或0.6%，收報27,847點，盤中高見27,900點，六連升累漲近1,200點。周五(8日)早段於27,800點水平好淡爭持。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾930萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾990萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周四其牛證街貨重貨區為收回價26,900至26,983點，而熊證街貨重貨區為收回價28,000至28,099點。

美團點評周四曾高見99元，收報98.5元，升近2%，結束兩日跌勢。股份周五早段顯著受壓，挫逾4%，低見93.2元，阻力留意歷史高位100元關。該股周四再成為北水淨買入最多的股份，淨買入逾5.4億元。輪證資金流方面，周四分別有近1,440萬和230萬元淨流入其好倉和淡倉。

石藥集團將於今月18日公布季績，股價周四抽升4.4%收市，是表現最佳藍籌。集團周四收市後公布其附屬與上海創諾製藥訂產品轉讓協議，該股周五早段先升後回，早段曾升至21.65元，再創近15個月高位，其後由即市高位回吐最多達3%，於21元之水平爭持。技術上，其保力加通道正向上擴闊，股價近期沿頂線上升，14日RSI處超買水平，走勢向好。周四分別有逾970萬和110萬元淨流入其好倉和淡倉，反映資金對其後市走勢各有看法。

日前公布了季績的香港交易所走勢續強，連升6個交易日累漲近半成，周四以全日高位253元收市，14日RSI呈超買。有消息指阿里巴巴將會於下周來港尋求上市審批，或對港交所股價帶來支持，周五早段靠穩，曾重上254元。周四有逾60萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近90萬元淨流出。

國務院常務會議表示，全面取消在華外資銀行等金融機構業務範圍限制，建設銀行周四尾市抽升，以全日高位6.56元收市，升1.71%，創逾4個月高。周五早段略回，險守6.5元。周四分別有8萬和37萬元淨流入其好倉和淡倉。

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