修例風波：香港迪士尼樂園下年度恐損失21億元

華特迪士尼公布，截至9月底止第四財季股東應佔溢利約為10.54億美元(約82.21億港元)，按年倒退54.6%；收入升33.5%至191億美元，高於市場預期的190.4億美元；每股經調整盈利1.07美元，預期為95美仙。

公司業績報告中提及，其國際公園及度假村的經營溢利按年相約，但巴黎及上海迪士尼樂團度假村的增長，很大程度上被香港迪士尼樂園的收入下跌所抵銷。

至於香港愈來愈多的暴力抗議活動，導致遊客大幅下跌，持續的政治動盪正削弱香港迪士尼樂園的經營溢利，第四財季的經營溢利減少5,500萬美元(約4.29億港元)。

迪士尼財務總監Christine McCarthy估計，香港迪士尼樂園第一財季(即10至12月)的經營溢利將減少8,000萬美元(約6.24億港元)。如示威持續，香港迪士尼樂園截至2020年9月財年的經營溢利或將較2019財年損失約2.75億美元(約21.45億港元)。

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