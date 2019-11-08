樓價UPDATES：長情業主劈價沽太古城　仍帳賺3倍

青衣二手交投暢旺，區內曉峰園兩日錄得2宗成交，而港島太古城再錄千萬港元成交，長情業主劈價沽仍帳賺3倍離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城珍珠閣A座低層7室，實用面積約435方呎，兩房間隔，近日以748萬元沽出，實用呎價約17,195元。原業主於2014年2月以445萬元購入，持貨5年轉手帳面獲利約303萬元，物業升值逾68%。

●西半山金庭居低層B室，實用面積315方呎，一房設計，獲同區租客以1.8萬元承租，實用呎租約57.1元。業主於2017年11月以658萬元購入，按買入價計，租金回報約3.3厘。

●灣仔壹環低層D室一房戶，實用面積約393方呎，外望山景，終以912萬元成交，實用呎價約23,206元，原業主在2012年5月以約829.6萬元買入，持貨約7年帳面獲利約82.4萬元，賺價約10%。

●北角寶馬山花園本月錄首宗成交，單位為5座中低層B室，實用面積約830方呎，擁部分海景，外區租客鍾情屋苑環境及樓價合預算，加上看好區內樓市潛力，以約1,725萬元入市，實用呎價約20,783元，原業主於2010年6月以1,038萬元購入，轉手帳面獲利約687萬元，物業升值約66%。

●鰂魚涌君豪峰中層B室，實用面積290方呎，屬一房間隔，望開揚市景，獲租客以1.7萬元租入，實用呎租約58.6元，業主於2019年5月以788.6萬元購入，租金回報約2.6厘。

●鰂魚涌太古城再錄一宗1,000萬元成交，單位為怡山閣中層H室，實用面積593方呎，兩房間隔，望寫字樓方向，2018年底放盤叫價1,200萬元，最終以1,000萬元易手，實用呎價16,863元，原業主於1992年4月以233萬元買入，持貨27年帳面獲利767萬元，單位升值329%。

●筲箕灣i‧UniQ譽‧東中層D室，實用面積455方呎，兩房間隔，望城市景，以903萬元易手，實用呎價19,846元，業主於2011年9月以815萬元買入單位，持貨8年帳面獲利88萬元，單位升值11%。

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九龍區

●何文田君頤峰2座高層C室，實用面積1,343方呎，套三房間隔，另設工人套房，連一個車位獲同區租客以6.3萬元租入，實用呎租47元，業主於2008年以2,100萬元連車位購入，租金回報3.6厘。

●觀塘觀月·樺峯中高層H室，實用面積約595方呎，兩房套連儲物房間隔，享市景，近日以2.2萬獲承租，符合業主叫價，實用面積呎租約37元，原業主於2014年6月以796.4萬元購入，租金回報率約3.3厘。

●將軍澳首都1座左翼中高層A室，實用面積715方呎，套三房間隔，享園景，以873萬元成交，實用呎價12,210元，原業主於2008年3月以492萬元購入，持貨超過11年轉手帳面獲利381萬元離場，單位期內升值77%。

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新界區

●青衣曉峰園兩日錄得2宗成交，其中5座低層C室，實用面積546方呎，兩房間隔，以738萬元沽出，實用呎價13,516元，原業主於2015年11月以580萬元買入，轉手帳面獲利約158萬元，期內升值約27%。

●東涌昇薈9座低層D室，實用面積約671方呎，兩房間隔，外望池景，以758萬元成交，實用呎價約11,297元，原業主在2013年12月以約465.7萬元買入，持貨約6年轉手帳面獲利約292.3萬元，賺價約63%。

●元朗溱柏5座中層G室成交，實用面積667方呎，兩房連套房間隔，叫價700萬元，議價後以693萬元沽出，實用呎價10,390元，原業主於2014年3月以約471萬元買入，持貨約5年，帳面獲利約222萬元，升值約47%。

●上水居屋彩蒲苑A座中層2室，實用面積394方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約450元，議價後以425萬元易手，實用呎價10,787元，新買家為首置客，見政府放寬按揭後，加快入市步伐，原業主則於1998年以145萬元購入，當時已補地價，持貨21年沽出帳面獲利約280萬元離場。

●馬鞍山薈朗1座低層A8室，實用面積297方呎，一房間隔，開價約550萬元，議價後以540萬元易手，實用呎價18,182元，新買家為用家，原業主於2016年以419萬元購入，持貨3年沽出帳面獲利約121萬元離場，單位升值約28.9%。

●大圍名城3座北翼低層B室，實用面積785方呎，套三房間隔，日前以1,228萬元易手，實用呎價15,643元，原業主則於2010年以725萬元購入單位，持貨9年沽出單位帳面獲利503萬元，單位升值約69.4%。

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