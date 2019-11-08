【專家樓評】劉嘉輝：本月成交料再升　惟難破三月高位

10月16日公布新一份施政報告，當中包括放寬按揭保險措施出台，利好過去3星期之二手交投量明顯增加，由10月16日至11月3日共3星期，35大型屋苑合共錄得273宗住宅成交，較施政報告公布前3星期錄得之98宗，大幅上升1.8倍，升幅相當顯著，筆者相信主要由於不少買家趁勢入市。

惟值得注意的是，過去3星期，當中反彈力度最高為施政報告公布後首星期(以10月14日至20日計算)，速錄111宗成交。而公布後第3星期，成交已回落至73宗，主因是部分盤源已被消化，業主叫價方面亦見回穩甚至調升，故筆者認為，雖然整體成交量有所回升，但未能夠一瞬間提升至較高水平。

筆者預期，本月二手住宅成交量可望達約3,500宗，甚至更高水平；惟與今年3月份高位錄得之超逾5,000宗水平，則尚有一段距離。

美聯物業首席分析師 劉嘉輝

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