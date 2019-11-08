內地億萬富豪去年減48人　總財富跌穿萬億美元

瑞銀及羅兵咸永道周五(8日)公布《2019年億萬富豪報告：億萬富豪效應》。研究顯示，截至2018年底止全年，擁有超過10億美元資產(下稱億萬富豪)的人數按年減少2.64%至2,101人，其財富按年下跌4.3%至約8.5萬億美元。

當中，內地的億萬富豪於去年減少48人，至325人，其財富亦下跌了12.3%至9,824億美元。換言之，總財富跌穿萬億美元。

瑞銀財富管理亞太區聯席主管及瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲解釋，內地億萬富豪人數及財富於去年下跌，與去年環球股市大幅調整有關，而富豪資產普遍與公司估值掛鈎。另外，美元強勁升值是原因之一。

她續指，雖然內地億萬富豪人數及財富下跌，但觀乎由2013年起的趨勢，其財富增加了兩倍，亞洲地區的財富增速仍比其他地區快。她亦估計，年內港股升約6.2%，美股亦大幅上揚約29%，冀今年億萬富豪的財富有所反彈。

另外，香港擁有超過10億美元資產的人數於2018年按年增長4人，總數增至71人，但總財富下跌4%至3,198億美元。盧指出，情況與內地一樣，與股市和匯率有關。

問到最近香港資金外流的情況，她指，有接獲有關查詢，但看不到明顯走資。她補充，當局推出粵港澳大灣區的16項措施，當中包括建立跨境理財通機制，為香港繼續成為財富管理中心提供了機遇。

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