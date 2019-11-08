又癲過！二手樓價指數回升0.22%　結束十周跌浪

二手樓價連跌十周後回升。中原城市領先指數CCL最新報179.4點，按周升0.22%，升幅為15周最大。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.41點，按周升0.37%，升幅為18周最大。CCL(中小型單位)報179.11點，按周升0.27%，升幅為15周最大。三大整體指數齊升，為11周以來首見，兼結束早前10周連續齊跌。

CCL(大型單位)報180.82點，按周微跌0.03%，連跌2周共0.21%。豪宅樓價近4周持續在180點左右窄幅徘徊，等待向上突破。

本周四區樓價三區升一區跌，為11周以來再現，兼結束早前10周的下調。新界西樓價升幅最顯著，帶領大市止跌回升，而早前樓市調整亦由新界西開始。新界西CCL_Mass報163.56點，按周升1.38%，升幅為四區之冠。

九龍CCL_Mass報176.45點，按周升0.35%，結束7周連跌。港島CCL_Mass報185.00點，按周升0.25%。新界東CCL_Mass報190.01點，創29周新低，按周跌0.78%，連跌4周共1.64%。

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