中美貿易談判又有變數 歐股開市偏軟
2019年11月08日 16:04
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中美貿易談判依然充滿變數，目前問題在於分階段撤銷關稅，投資者態度變得審慎。英國富時100指數報7,383點，跌22點或0.31%；德國DAX指數報13,241點，跌47點或0.36%；法國CAC指數報5,865點，跌25點或0.43%。
外國傳媒報道，雖然中國周四(7日)宣布，中美已同意首階段貿易協議內容，將包括分階段取消關稅，但白宫和美國貿易代表辦公室公開回應，特朗普政府是否願意在關稅上讓步，即使願意，會讓步多少仍有變數。
有不願透露身分的美國官員證實，分階段取消關稅是首階段貿易協議的一部分，惟協議文本尚未完成。白宮貿易顧問納瓦羅更表示，目前仍未達成協議，能做決定的只有特朗普。為特朗普政府提供建議的Hudson Institute專家Michael Pillsbury亦稱，沒有分階段取消關稅的具體協議，更認為可能是中方一廂情願的想法。
個股方面，德國最大保險商安聯(Allianz)公布，截至9月底止第3季業績，期內收入334億歐元，按年升8.1%，錄得經營溢利29.84億歐元，按年微跌0.1%，9個月累計經營溢利91億歐元，按年升4.2%。
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