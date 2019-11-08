【市後重點睇】人民幣回軟 道期靠穩
2019年11月08日 16:11
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美匯指數報98.1；圓匯續處109.2；歐元兌美元報1.105；英鎊報1.281。港匯最新報7.8242。離岸人民幣(CNH)回落，跌見6.9855。金價升至1,470美元，國際油價回軟，布油報61.86美元，紐油報56.65美元。道指期貨跌29點。
●市後關注點
-23:00 美國9月批發庫存、11月密歇根大學消費情緒指數
●港股午後持續回吐，終止六連升，恒生指數全日跌196點或0.7%，收報27,651點，全周升550點或2%；騰訊跌1.92%。https://bit.ly/2WVYan6
●A股快報：滬綜指收跌0.4%，全周升5點。
●亞洲股市：日股按周升541點，韓股彈1.7%。https://bit.ly/2NS0fMp
●明翹匯開售：李太斥千萬購兩伙，直指「好過抽居屋」！
●【股匯攻略】英鎊候低位吸納！https://bit.ly/2pGb8sV
●【大師睇市】分階段部署淡倉！https://bit.ly/32yrm4M
【大行報告】大摩料長汽可達全年銷售目標。
●【專家點評】
-呢隻藍籌股有10厘息... https://bit.ly/2CnScSv
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●修例風波：香港迪士尼樂園下年度恐損失21億元。
●新債王：明年美國衰退機會大降至40%，因為...
●啟德地截標：至少4份標書，長實新地獨資，恒地合資。
●華為平板電腦內地市佔率增至37%，超越iPad。
●全球經貿戰：分階段取消對華關稅？特朗普未有決定。
●二手樓價指數回升0.22%，結束十周連跌。
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