【堪比金融危機】香港社會動盪　全球旅遊企業劇震？

外國媒體早前指出，香港示威動盪影響之大，堪比全球金融危機，目前正有擴大迹象！

財經媒體彭博報道，從香港示威抗議到中美貿易局勢不確定，所造成的破壞已給美國一些大型酒店營運商留下烙印。即使中美有望達成初步貿易協議，也可能無法彌補這些酒店營運商已付出的代價。

【港人熟悉的美企提到香港】

在美國上市的網上旅行服務供應商Expedia Group，是最新一家將令人失望的業績歸咎於「香港政治局勢」的休閒旅遊企業。上周，萬豪已表示，第3季香港每間可售客房收入(RevPar)下降了27%。不久之前，凱悅和希爾頓均公布，各自的RevPar指標遭遇更大下降。

Expedia Group旗下品牌包括Expedia.com、Hotels.com、Orbitz.com、Travelocity、Trivago、Hotwire.com、Egencia、Venere.com、HomeAway、Expedia本土專家、Classic Vacations。其中，較為港人熟悉的可能是Hotels.com、Trivago。

業績差劣令Expedia股價周四(7日)暴跌28%，美國銀行分析師警告，隨着第4季宏觀環境阻力可能增加，股價可能不會很快恢復升勢。

就此，彭博行業研究分析師Brian Egger表示，Revpar大幅下滑的原因是多方面的，包括中國經濟放緩、香港抗議示威，以及中美貿易戰。

事實上，其他公司也面臨類似問題。洲際酒店集團表示，香港動盪和中美貿易惡化對上季業務造成損害，導致RevPar下降0.8%。洲際酒店集團發言人Mark Debenham說，貿易戰的不確定性，影響了中國內地的企業商務需求。

【法國企業也受累】

受苦的不僅是美國酒店。上個月，法國的雅高酒店集團收緊了2019年業績預測範圍，理由是亞太地區的不確定性。

再者，酒店業不但要面對亞洲業務受挫，連美國的業務前景也不樂觀。根據美國旅行協會，預計未來6個月赴美旅遊人數將下降約0.6%。

Egger表示，政治事態發展可能為企業奠定基調，如果中美達成貿易協議，加上香港危機得到解決，對酒店經營者來說壓力可能緩解，始終更和諧的地緣政治環境，會帶來更有利的旅行環境。

【迪士尼樂園業務被拖累】

除了上述海外企業，華特迪士尼亦在業績報告中提及，其國際公園及度假村的經營溢利按年相若，但巴黎及上海迪士尼樂團度假村的增長，很大程度上被香港迪士尼樂園的收入下跌所抵銷。香港迪士尼樂園的經營溢利於上季減少5,500萬美元(約4.29億港元)。

迪士尼財務總監Christine McCarthy估計，香港迪士尼樂園今季經營溢利將減少8,000萬美元(約6.24億港元)。如示威持續，截至2020年9月止的整個財年經營溢利或將按年損失約2.75億美元(約21.45億港元)。

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