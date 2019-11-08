【中環剝花生】由人民幣傾到騰訊業績！
2019年11月08日 17:20
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中美兩國周初頻傳好消息，人民幣升穿7算至3個月高位。官方人民幣兌美元中間價周五(8日)報6.9945，較上個交易日上調63點子，創8月6日以來新高，人民幣可唔可以保持強勢？
除中美貿談外，藍籌業績將繼續左右大市，股王騰訊控股(00700)將於下周三(13日)公布季績，分析員普遍預測，騰訊上季收入將增加23%，非通用會計準則盈利料升約6%。騰訊績前應該點部署？睇份業績嗰陣又應該留意咩數據？
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