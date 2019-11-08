摩比發展旗下5G產品9個月收入增1.8倍

同時，覆蓋延伸方案及其他新業務的2019年1至9月累計銷售收入按年增長約13%。此外，美化天線產品的2019年1至9月累計銷售收入按年大幅增長約60%。

公司海外出貨保持持續穩定增長態勢，相當訂單在2019上半年完成並交付，以及2019下半年繼續新增訂單。2019年1至9月海外累計出貨量按年增長約18%。其中，2019年1至9月累計海外直銷出貨量按年增長約24%。

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