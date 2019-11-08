摩比發展旗下5G產品9個月收入增1.8倍
2019年11月08日 17:26
東網電視更多新聞短片
摩比發展(00947)公布，公司穩定接到國內及海外客戶包括4G及5G的訂單，近期在中國獲得營運商及設備商5G天線項目的大份額中標。5G(包括Pre5G)產品2019年1至9月累計銷售收入按年增長約186%。
同時，覆蓋延伸方案及其他新業務的2019年1至9月累計銷售收入按年增長約13%。此外，美化天線產品的2019年1至9月累計銷售收入按年大幅增長約60%。
公司海外出貨保持持續穩定增長態勢，相當訂單在2019上半年完成並交付，以及2019下半年繼續新增訂單。2019年1至9月海外累計出貨量按年增長約18%。其中，2019年1至9月累計海外直銷出貨量按年增長約24%。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。