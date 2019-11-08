金九銀十不再！內地10月賣車續跌6% 凸顯經濟艱難
2019年11月08日 17:55
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(美聯社圖片)
外國傳媒報道，由於傳統的節後需求高峰未能出現，中國10月汽車市場持續低迷，汽車製造商幾乎沒有簡單的答案能吸引買家回到展廳。
中國乘聯會周五(8日)公布，轎車、SUV、微客，以及MPV的廣義乘用車銷量按年下降6%，至187萬輛。這是過去17個月中的第16次下跌，唯一增加的月份是今年6月，該月經銷商為清理庫存，提供了大量折扣。
「金九銀十」通常對於汽車製造商而言是旺季，因為消費者喜歡在這兩個月購買大金額商品。不過，今年並非如此，凸顯出汽車行業陷入的衰退幅度很深。
事實上，中國經濟放緩促使消費者節約，亦意味着政府推出增加消費的措施尚未看到成果，使汽車製造商的盈利能力受到挑戰，並促使業內人士預測將有行家要合併和退出市場。
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